Sluikstorter veroordeeld tot celstraf van zes maanden

Een sluikstorter, die op verschillende plaatsen in de gemeente Steenokkerzeel afval dumpte, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 1200 euro. De beklaagde zou ook sluikstortcamera’s gestolen hebben.

Intercommunale Interza en de lokale politiezone Kastze stelden eind vorig jaar verschillende sluikstorten vast in Steenokkerzeel. “In oktober troffen ze meerdere zwarte huisvuilzakken aan in de gracht aan de Bermbosstraat. In november en december werden nog eens drie sluikstorten met gemengd afval en bouwafval vastgesteld in de Collegestraat”, somt burgemeester Kurt Ryon op. “In december verdwenen bovendien sluikstortcamera’s. Uit analyse van andere camerabeelden bleek dat de sluikstorter aanwezig was op die locatie.”

Er werd klacht ingediend tegen de persoon voor diefstal en opzettelijk achterlaten van afvalstoffen in strijd met de voorschriften van het Materialendecreet. De beklaagde werd vorige week, bij verstek, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 1200 euro. Burgemeester Kurt Ryon reageert tevreden: “Dit is een opsteker voor de vrijwilligers van ‘Het proper verzet’ die onze gemeente zwerfvuilvrij proberen te maken.”​