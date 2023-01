Sluiproute naar E40 aan Dilbeekse snelwegparkings wordt geknipt

Vorig najaar werd er op de zijtak Groot-Bijgaarden een schuifpoort gezet en kreeg de zuidkant een slagboom. Vanaf 6 februari worden die in gebruik genomen en kunnen enkel nog hotelgasten en diensten de ingangen gebruiken. “De lokale verbinding over de snelweg tussen Groot-Bijgaarden en Zellik via de Isidoor Van Beverenstraat blijft wel behouden”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer nog weten. “Op de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden zijn ook camera’s geïnstalleerd. Die hangen er om onder meer sluikstorters te betrappen. “Het afsluiten van de lokale zijtakken Groot-Bijgaarden Noord en Zuid tegen sluipverkeer is een extra drempel voor sluikstorters, die dan in een doodlopende straat terecht komen en een keerbeweging moeten maken”, aldus nog Wegen en Verkeer. ”Wegrijden uit het domein via de snelwegparking naar de E40 zal vanaf dan niet meer lukken.”

Foto: Google Maps