Vlaams Volksvertegenwoordiger Nadia Sminate uit Londerzeel heeft zaterdagavond haar eerste boek voorgesteld in Machelen. In 'Vreemde Vlamingen; 10 voorstellen voor de toekomst' kijkt ze kritisch naar het integratiebeleid en belichten zij en co-auteur en mede-volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese hoe ze dat willen aanpakken.

Als parlementslid in de Vlaamse meerderheid schrijf je een regeerakkoord met drie partijen, en kan je je eigen visie niet honderd procent doordrukken. In het boek kan Nadia Sminate dat wel. De rode draad: hoe stellen we het inburgeringsbeleid op punt? “Als je weet dat maar 20 procent van de mensen die in ons land aankomen inburgeringsplichtig zijn, heb je een grote groep mensen die onze normen en waarden niet leren kennen, onze taal nooit zullen leren en de noodzaak niet zullen voelen om die taal te leren”, zegt Sminate.

Sminate en co-auteur Maaike De Vreese willen daarom een stap verder gaan, met tien concrete voorstellen. Een eerste focust op zogenaamde probleemwijken, waar lokale overheden geen grip op zouden hebben, en te weinig middelen om dat aan te pakken. “Er moeten veel strengere maatregelen mogelijk zijn”, zegt Sminate. “We moeten kunnen verplichten om kinderen van 2,5 jaar naar school te laten gaan en we moeten een strenger toewijzingsbeleid hebben voor sociale woningen. Als gemeenten meegaan in dat verhaal, staan daar meer investeringen tegenover zodat er meer ontmoetingsruimte is.”

Zo wil Sminate voor een betere sociale mix zorgen. Daarnaast geldt voor haar het principe: iederéén moet inburgeren, óók bijvoorbeeld Polen en Roemenen, ook al kan dat door Europese wetgeving niet worden afgedwongen. “Wij willen dat koppelen aan dienstverlening die iedereen nodig heeft. Als iemand wil gebruik maken van medische diensverlening, verwachten wij dat die kan communiceren in het Nederlands met de artsen”, besluit Sminate.