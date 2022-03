Smogalarm: pas je snelheid aan en gebruik geen houtkachel

Het smogalarm is afgekondigd. Daardoor mag je sinds 6 uur vanmorgen op heel wat snel- en ringwegen doorheen heel het land niet sneller rijden dan 90 km per uur. Er zijn de voorbije dagen te hoge concentraties aan fijn stof gemeten in de lucht.