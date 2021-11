Snoeitechnieken in Museumtuin van Gaasbeek krijgen internationale lof

Een internationale commissie wil de Museumtuin van het Kasteel van Gaasbeek laten erkennen als immaterieel Unesco Werelderfgoed. De delegatie is onder de indruk van de snoeitechnieken in het Pajottenland. “In de tuin van het Kasteel van Versailles kan men hier nog van leren”, zegt een senator van het Franse departement Indre-et-Loire.

Tijdens een bezoek aan de Museumtuin van het Kasteel van Gaasbeek was de internationale delegatie vol lof over de leibomen. Dat zijn fruitbomen met een specifieke vorm. “Een heel jaar door zijn we aan het snoeien en vormen. Daardoor zijn de bomen absolute top”, vertelt bezieler Marcel Vossen.

Dat is ook de internationale commissie niet ontgaan. Ze wil de tuin laten erkennen als immaterieel Unesco Werelderfgoed en zo de snoeitechnieken wereldwijd doorgeven. “Aan het Kasteel van Versailles zijn 70 procent van de gevormde fruitbomen verdwenen. De overige bomen verkeren in slechte staat”, getuigt Pierre Louault, senator van het departement Indre-et-Loire. “De kennis in Gaasbeek is uitzonderlijk. Je beseft hier dat snoeien niet alleen een techniek is, maar ook een kunst”, vult Michel Schlosser, de voorzitter van ‘Amis du Potager du Roi’ vol bewondering aan.