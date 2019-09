Sociale hoogspanning bij skeyes

In het akkoord trekt de directie de planning van de luchtverkeersleiders naar zich toe. Nu kiezen en ruilen luchtverkeersleiders hun shifts door ze in te vullen op een blad papier. Het ruilen en kiezen van shifts zal nog altijd kunnen, maar wanneer er gaten vallen kan de directie de planning op eigen houtje aanpassen. Luchtverkeersleiders kunnen twee keer per jaar opgevorderd worden en krijgen daarvoor een brutopremie van 1.500 euro.

Het nieuwe akkoord over de planning moet de dienstverlening garanderen en ervoor zorgen dat skeyes het Belgische luchtruim niet meer moet sluiten. Dit jaar is dat al meermaals het geval geweest. Brussels Airlines alleen leed er in mei 4 miljoen euro verlies door. Maar de liberale en christelijke vakbond zijn resoluut tegen de plannen.

Als de vakbonden het akkoord niet goedkeuren, kan de Raad van Bestuur van skeyes dat ook doen zonder goedkeuring van de vakbonden. Vraag is hoe de luchtverkeersleiders zullen reageren als de vakbonden buitenspel gezet wordt. Daarnaast stelt de de christelijke vakbond zich ook vragen ovver de politieke neutraliteit van het management en trekt het het financiële plaatje van skeyes in twijfel.

"Het management, de minister van mobiliteit - of stilstand - én de politiek steken hun kop in het zand en treden wettelijke regels met de voeten met betrekking tot de economische en financiële cijfers van skeyes. De Raad van Bestuur en het management van de luchtverkeersleider stellen zich boven de wet", zegt Kurt Callaerts van de christelijke vakbond.