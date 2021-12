Sociale kruidenier: ‘ Meer luxeproducenten voor feestdagen’

Bij de sociale kruidenier kunnen mensen die het financieel niet breed hebben inkopen doen. “Onze klanten hebben een toegangskaart waarmee ze producten kunnen kopen aan een verminderde prijs”, legt Marie-Rose Hermans van Sociale Kruidenier OMME-Karreke uit Buizingen​ uit. “Per maand is er wel een limiet. Die wordt bepaald door de grootte van het gezin.”

Voor de feestdagen is het assortiment uitgebreid. “Klanten kunnen nu bijvoorbeeld een kerststronk of speciale vis aankopen. We verkopen ook kerstversiering en pralines”, verduidelijkt Hermans. Die feestelijke artikelen worden geapprecieerd door de klanten. “Zo krijgen we ook het gevoel dat we warmte verdienen”, zegt klant An.