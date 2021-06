Sociale woontorens Negenmanneke verdwijnen na halve eeuw

De sociale woontorens in de wijk Negenmanneke in Sint-Pieters-Leeuw gaan tegen de vlakte. De gebouwen uit de jaren ’70 maken plaats voor een nieuwbouw. Die zal minder hoog zijn en zo’n vijftig appartementen minder tellen.

De sociale woontorens aan de Bezemstraat in Negenmanneke domineren al een halve eeuw de skyline van het Leeuwse dorp. “Deze appartementsblokken van dertien verdiepingen hoog horen thuis in een grootstad, niet in Sint-Pieters-Leeuw”, vindt burgemeester Jan Desmeth. “De twee blokken zijn aan vervanging toe. Daarom grijpen we de kans om de situatie uit het verleden recht te zetten.”

In het totaal tellen de woontorens tweehonderd appartementen. In de nieuwbouw zal plaats zijn voor maximaal 157 wooneenheden. “Aan de rand van het perceel zal het nieuwe gebouw drie à vier verdiepingen tellen. In het midden zijn dat maximaal zeven tot acht verdiepingen”, vertelt schepen van Omgeving Bart Keymolen. “Samen met de sociale verhuurmaatschappij hebben we een actieplan opgesteld om de resterende 43 appartementen te bouwen op percelen die nu al verhard zijn, maar er verwaarloosd bijliggen.” Op de parking recht tegenover de woonblokken zal niet gebouwd worden. Dat zou volgens het gemeentebestuur niet stroken met de verkavelingsstop die ze vorig jaar invoerde.​

Momenteel is de helft van de appartementen onbewoond. “Wanneer huurders het gebouw verlaten, zal hun appartement niet opnieuw verhuurd worden”, vult Desmeth aan. “Tijdens de afbraak zullen we de overgebleven bewoners op een andere locatie huisvesten. Zij kunnen terugkeren als de nieuwbouw af is. Alles zou klaar moeten zijn over vijf à zeven jaar.”​