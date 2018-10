Solar Team, met regiogenoten, aan de leiding op ongekende hoogte

Niet alleen de hoogteverschillen - op minder dan 6 uur is de wagen tot 3430 meter hoogte geklommen - die het team moet overwinnen maken de race zo zwaar, op elk moment van de race is er ook risico op aardbevingen en vulkanische activiteit. Toch beleeft Jarno uit Alsemberg er de tijd van zijn leven.

“Vandaag was een heel speciale dag. We hebben al vaak gezegd dat het de meest extreme race ter wereld is en dat is vandaag ook gebleken. We zijn van nul meter van aan de kust vertrokken om naar het Andesgebergte te rijden. Momenteel zijn we op zo'n 2000 meter aan het kamperen in een indrukwekkend decor,” vertelt Jarno.

Om de bergen op te rijden moet de Punch II voldoende energie hebben, maar om de berg af te rijden moet de batterij voldoende leeg zijn, anders wordt er te veel energie verspild. De race vraagt dus om heel wat tactisch inzicht. Jarno waakt er mee over.

“Bij het naar beneden rijden kunnen we op twee manieren onze batterij opladen, enerzijds door zon via het zonnepaneel en anderzijds door op onze motor te remmen die elektriciteit terugstuurt naar ons batterijpakket. Waardoor we moesten zorgen dat de batterij voldoende leeg was om geen energie te verspillen,” besluit Jarno.