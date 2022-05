Solidariteitsmars voor verdwenen Natacha brengt 150 mensen op de been

In Watermaal-Bosvoorde in Brussel vond vanmiddag een mars plaats voor de verdwenen Natacha de Crombrugghe uit Linkebeek. Zij verdween vier maanden geleden tijdens een trektocht in Peru. Zo’n 150 mensen tekenden present. Er werd hen vooraf gevraagd een financiële bijdrage te leveren voor de zoektocht naar Natacha.

De vraag om een financiële bijdrage moet de ouders van Natacha ontlasten. Zij organiseren de zoektocht naar hun dochter in Peru en bekostigen die ook zelf. Natacha verdween vier maanden geleden in het Zuid-Amerikaanse land en er is geen enkel spoor naar haar. Het is dan ook onduidelijk wat er is gebeurd en of de 28-jarige vrouw nog leeft.

De organisator van de optocht is alvast blij met de opkomst, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “We hadden verwacht met dertig deelnemers te zijn, maar het zijn er uiteindelijk een pak meer geworden.” Plaats van afspraak was de Hippdroom in Watermaal-Bosvoorde. Sympathisanten werd gevraagd om groene kledij te dragen, als teken van hoop.

Foto: Facebook-pagina Looking for Natacha