Spaanse Lindebaan kreunt onder het verkeer

De Spaanse Lindebaan in Grimbergen kreunt onder het verkeer. Dat is een gevolg van de werken aan de Busselsesteenweg. Die liggen achter de rug maar chauffeurs hebben de Spaanse Lindebaan ontdekt als sluipweg.

File en nog eens file. Het is dagelijks kommer en kwel voor de bewoners van de Spaanse Lindebaan in Grimbergen. Tijdens de werken aan de Brusselsesteenweg werd het verkeer via deze baan omgeleid. Die steenweg is al enkele maanden terug open, maar het verkeer is hier gebleven. De chauffeurs hebben de Spaanse Lindebaan namelijk ontdekt als sluiproute.

Buurtbewoners zijn de toestand beu. Marc Verymylen van het plaatselijke actiecomité: "Wij raken niet meer van onze oprit, de verkeersdrempels zijn beschadigd, er is schade aan de huizen..."

Ook de vrachtwagens vormen een groot probleem. Die blijven rijden tot 1 u 30 en beginnen weer om 4 u 30. Nochtans geldt hier een verbod voor zwaar vrachtverkeer. De buurt gaf al een petitie af bij burgemeester Mertens, er werden verschillende Grimbergse schepenen aangeschreven en de politie én provinciegouverneur werden gecontacteerd. Zonder veel resultaat.

De buurt vraagt oplossingen. Dringend.