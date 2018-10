Spannende strijd in Ternat

In Ternat belooft het erg spannend te worden vandaag, nu het uiteenspatten van de LVB-lijst het politieke landschap in de gemeente heeft versnipperd.

De LVB-lijst die het in Ternat jarenlang alleen voor het zeggen had, is niet meer. En dat maakt de strijd om de gunst van de kiezer in Ternat een stuk spannender dan andere jaren. Een aantal mandatarissen van de vroegere LVB-lijst trokken naar CD&V, anderen naar Open VLD. Huidig burgemeester Luc Wachtelaer startte een burgerlijst: Voor Ternat. Op de steun van oud-burgervader Ronald Parys kan hij niet rekenen, want die zegt de politiek vaarwel. Groen en spa. gaan opnieuw samen naar de kiezer samen met een aantal progressieve liberalen. Kopman Michel Vanderhasselt van CD&V hoopt te kunnen profiteren van de versnippering en eindelijk eens mee te kunnen besturen. Ook de N-VA hoopt z’n voordeel te kunnen halen uit het uiteenvallen van de LVB-lijst.

RINGtv was erbij toen de kopstukken vanochtend hun stem uitbrachten in Ternat. Een verslag zie je vanaf 15u in onze live-uitzending.