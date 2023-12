In het Hallerbos wordt een ecoduct gebouwd met een fiets- en wandelpad. Drie kilometer verderop bouwt een andere aannemer een nieuwe brug over de Ring aan de lokale weg ‘Drasop’. Beide snelwegwerven zitten in een cruciale fase. Het was vandaag alle hens aan dek.

Het was een drukke dag voor een vijftigtal arbeiders, werfleiders en ander werfpersoneel op de Ring in Halle. Aan Drasop plaatste de aannemer vandaag 8 kolossale brugliggers. Dat zijn betonnen balken die dwars over de ring liggen en de basis van de brug vormen. Aan het Ecoduct hallerbos werd de laatste hand gelegd aan de dakplaat van de eerste van twee kokers.

Brug Drasop: op maat van fietsers en wandelaars

De vorige brug van Drasop over de Ring was sinds 2019 afgesloten voor het verkeer. Toen raakte de brug ernstig beschadigd door een incident met een brandende vrachtwagen. Het Agentschap Wegen en Verkeer besloot om de brug helemaal af te breken en te vervangen door een nieuwe. De nieuwe brug wordt helemaal op maat van voetgangers en fietsers. Er komen twee voet- en fietspaden van telkens 2,5 meter breed. In het midden van de brug komt één rijstrook waarop gemotoriseerd verkeer beurtelings de brug over kan rijden. Volgens de huidige planning is de brug helemaal klaar in de zomer van 2024.



Dakplaat ecoduct

Enkele kilometers naar het zuiden wordt gewerkt aan een nieuw ecoduct. Dat moet twee afgescheiden delen van het Hallerbos opnieuw met elkaar verbinden. De werken zijn bezig sinds mei dit jaar en gaan goed vooruit. Vandaag legde de aannemer de laatste hand aan een van de twee kokers van het ecoduct. Hij werkte de dakplaat af van de koker waarin het verkeer in de rijrichting van Bergen / Charleroi zal rijden. Zo zit die fase van de bouw er bijna op. Na de Kerstvakantie bouwt de aannemer de koker voor het verkeer richting Brussel / Groot-Bijgaarden.



Begin februari fasewissel aan ecoduct

In een laatste fase zal de aannemer de bovenkant van het ecoduct afwerken. Volgens de huidige planning zal het verkeer begin februari van kant wisselen. Nu rijden alle automobilisten (ook het verkeer richting Bergen/Charleroi) op de weghelft waar in de toestand zonder werken enkel het verkeer richting Brussel rijdt. Begin februari wordt die situatie omgekeerd. De hele constructie moet klaar zijn tegen het einde van volgende zomer.



FOTO's: Wegen en Verkeer