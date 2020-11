Speelgoedwinkel Toys Tempel bereidt zich voor op heropening

Morgen mogen meer dan 40.000 winkels in ons land opnieuw de deuren openen. Eén van hen is Toys Tempel in Londerzeel. De speelgoedwinkel staat voor belangrijke dagen, met het oog op Sinterklaas en de eindejaarsfeesten. Eigenaar Gert Cools is al van zaterdag de heropening aan het voorbereiden.

De voorbije weken bediende Toys Tempel klanten via een afhaalpunt aan de winkel, maar morgen mogen de deuren opnieuw open. “We zijn er klaar voor. Sinds zaterdag bereiden we ons al voor op de heropening”, zegt eigenaar Gert Cools. Comeos, de vertegenwoordiger van de winkelketens in België, roept klanten intussen op om zich strikt aan de maatregelen te houden.

“Respecteer de verplichting om alleen te winkelen en wees vriendelijk voor het winkelpersoneel. Zij willen alles zo veilig mogelijk laten verlopen, dus verdienen ons respect”, zegt Dominique Michel van Comeos. “Het is ook nog 24 dagen tot Kerstmis. Spreid je aankopen, er is genoeg voor iedereen. No need to rush.”