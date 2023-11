Spelenderwijs met Lego leren over de stad Halle

Op een creatieve, maar vooral ook educatieve manier spelen met Legoblokjes. Daarvoor moet je deze herfstvakantie in het museum Den Ast in de Meiboom in Halle zijn. Daar liggen zo’n 9000 blokjes klaar. Met verschillende bouwpakketten kunnen kinderen vanaf 6 jaar de geschiedenis van Halle leren kennen.

Je kan met de blokjes ook je eigen creaties maken, zo kan je de stad Halle van de toekomst bouwen.

Loes De Dobbeleer, educatief medewerker Museum Den Ast: "We willen dat tijdens deze herfstvakantie gezinnen Den Ast leren kennen en Lego is een originele manier om gezinnen daarvoor warm te maken. We hebben het thema van ‘de stad’ gekozen omdat we hier de geschiedenis van de stad Halle tentoonstellen."

Het Legofestival loopt nog tot en met zaterdag. Kinderen mogen gratis binnen, volwassenen betalen 3 euro.

Een reportage in ons nieuws.