Spilfiguur achter cannabisplantage in Zaventem krijgt 40 maanden cel

De cannabisplantage werd vorig jaar in juni ontdekt toen een deurwaarder aanklopte bij een man met schulden uit Zaventem. De bewoner was niet thuis, maar in zijn woning trof de politie een drugsplantage aan met zo’n 400 planten. De speurders namen daarnaast 17 kilogram gedroogde cannabis in beslag. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat de eigenaar een tweede huis bezat in Terhulpen. In dat pand ontmantelden de agenten tijdens een huiszoeking een plantage met ruim 300 planten.

Beide plantages werden uitgebaat door twee Albanezen. Een derde Albanese man was hun opdrachtgever. Hij huurde de huizen via verschillende bedrijfjes en was de spilfiguur van de organisatie. De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De eigenaar van het huis kreeg een celstraf van 30 maanden. De twee uitbaters kregen respectievelijk straffen van twee jaar en 30 maanden cel opgelegd. Tot slot werden ook twee mannen veroordeeld die hun bankrekening hadden laten gebruiken om de huur van de twee woningen te betalen. Zij werden elk tot zes maanden cel veroordeeld.