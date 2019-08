Spontane staking bij De Lijn

De chauffeurs zouden het werk neergelegd hebben uit protest tegen de dienstregeling voor vandaag. De Lijn laat weten dat in onze regio de staking vooral voelbaar is rond Asse en Dilbeek. Reizigers checken best eerst de website van De Lijn voor meer informatie.

#Verstoring #VlaamsBrabant Vanmorgen is een staking uitgebroken in een aantal stelplaatsen van De Lijn in Vlaams-Brabant. De hinder is voelbaar overal in de provincie, maar zeker in de regio rond Asse, Dilbeek, Tielt-Winge en Tienen.

Er volgt een update als er meer info is. pic.twitter.com/0lf5MQyNAW

— De Lijn (@delijn) August 16, 2019