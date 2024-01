In Asse is het busverkeer van De Lijn sinds vanmorgen verstoord door een spontane vakbondsactie. De helft van de chauffeurs rijdt niet uit. Er is vooral hinder op de lijnen 213, 214, 242 en R15. Een intern probleem zou aan de basis van de staking liggen.

De Lijn raadt reizigers aan om via de app na te gaan welke bus al dan niet uitrijdt of vertraging heeft. Het is nog niet duidelijk of de actie morgen voortgezet wordt.