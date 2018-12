'Spookwoning' in Dilbeek is volledig leeggehaald

De beruchte 'spookwoning' aan de Lenniksebaan in Itterbeek (Dilbeek) is volledig leeggehaald door een professionele firma. Binnenkort wordt het huis wellicht ook gesloopt. Zo wil men voorkomen dat Brusselse jongeren in de buurt nog rondwaren. Tijdens de voorbije weken deed het gerucht de ronde dat zich in die woning geld en kostbare voorwerpen bevonden. Het bericht staat te lezen in Het Laatste Nieuws.