Spoorarbeider krijgt elektrische schok

Rond het middaguur is een spoorwegarbeider van Infrabel gewond geraakt bij inspectie van een bovenleiding in Sint-Katharina-Lombeek. Het spoorverkeer op de lijn met Brussel was tot iets na 13 uur onderbroken in beide richtingen.

De man kreeg een elektrische schok toen hij, ter hoogte van de Leliestraat in Sint-Katharina-Lombeek (Ternat), een bovenleiding diende te inspecteren. De arbeider is naar het ziekenhuis gevoerd met verwondingen aan de handen maar kwam er al bij al goed vanaf, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken aan RINGtv. “De bovenleiding aanraken geeft een schok van 3000 volt en is dodelijk. Aan de leiding zijn enkele schakelaars verbonden en vermoedelijk heeft de man een schakelaar aangeraakt die onder spanning stond. Hij is nog op eigen kracht terug naar beneden kunnen kruipen.”

Meteen na het ongeval was het spoorverkeer op de twee sporen tussen Brussel en Sint-Katharina-Lombeek onderbroken. De hinder bleef echter beperkt: rond 13 uur werd het spoor in de richting van Brussel vrijgegeven en even later ook het spoor in de andere richting.