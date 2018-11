Sport Vlaanderen bant de sigaret in Hofstade

Sport Vlaanderen wil een duidelijk signaal geven dat roken niet OK is. Op een aantal rookzones na, mag er nergens meer gerookt worden in het domein. Volgend voorjaar worden ook de overige 13 sportcentra van Sport Vlaanderen rookvrij.

Sport Vlaanderen gaat geen boetes uitschrijven, maar de mensen wel vriendelijk de weg richting rookzones. Vanaf vandaag worden er flyer uitgedeeld en er komen ook signalisatieborden.

"In Hofstade komen 380.000 bezoekers per jaar en duizenden kinderen op sportkamp. Waar kinderen of sporters zijn, wordt niet gerookt. We proberen echt een cultuurverandering teweeg te brengen", zegt Vlaams minister van Sport Phillippe Muyters (N-VA).