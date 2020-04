Sportclubs trakteren woonzorgcentra op wat lekkers

KV Kester-Gooik besliste al op 12 maart om alle clubactiviteiten stil te leggen. Sindsdien wordt er niet meer getraind, zijn meerdere evenementen geannuleerd en is het clubhouse van Strijland dicht. “We blijven achter met heel wat voorraad, dus hebben we beslist om alle dozen chips weg te schenken aan de bewoners en het zorgpersoneel van woonzorgcentra Eyckenborch, Kesterberg en Rusthuis Strijland”, vertelt voorzitter Pascal Vandercammen. “We vinden het indrukwekkend hoe het zorgpersoneel de onzichtbare vijand aan het bestrijden is en daarom trakteren we hen ook op cava.”

De Gooikse voetbalclub riep eerder de leden al op om onder meer de lokale Gooikse handelaars te steunen tijdens de coronacrisis en hulp aan te bieden aan oudere buren. Bestuursleden, ouders en jeugdspelers deelden ook infobrochures van de gemeente Gooik uit. “Onder onze filosofie ‘One team, one passion’ delen we normaal als een grote Gooikse familie de passie voor voetbal”, gaat de voorzitter verder, “maar in deze tijden bestrijden we als één team op eender welke manier het coronavirus.”

Ook volleybalclub Grivok Grimbergen bedankte het zorgpersoneel . Na de afgelasting van het eetfestijn wilde de club geen tweede belangrijke inkomstenbron verliezen door ook de jaarlijkse paasactie te schrappen. “De verkoop was dit jaar een minder groot succes”, zegt voorzitter Stef De Borchgrave, “maar met de 232 zakjes met paaseieren die we niet verkocht kregen, konden we toch de mensen in woonzorgcentra Ter Biest en Heilig Hart een vrolijk Pasen wensen.”