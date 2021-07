Sporthal Keperenberg gaat tegen de vlakte

De gemeente Dilbeek liet in september 2016 sporthal Keperenberg sluiten omdat de veiligheid van de gebruikers niet langer gegarandeerd kon worden. “Het dak van de sporthal is in zeer slechte staat”, zegt schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte. “We hebben een masterplan klaar voor de site. De afbraak van het sportcentrum is de eerste stap.” Enkele delen van de site, zoals de balletzaal, worden voorlopig niet gesloopt. “Zo kunnen alle verenigingen hun activiteiten voortzetten.”

Tegen het einde van de zomervakantie zouden de afbraakwerken afgerond zijn, zodat de kinderen in een veilige omgeving naar school kunnen gaan.