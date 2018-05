Sporthal Wildersportcomplex blijft hele zomervakantie dicht

In SInt-Pieters-Leeuw blijft de sporthal van het Wildersportcomplex de hele zomervakantie gesloten. Onderzoek wees uit dat in die tijd alle dakbalken zullen moeten worden vervangen.

De sorthal van het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw is al 2 maanden dicht. Begin maart werd een scheur vastgesteld in één van de dakbalken en sindsdien is de sporthal niet meer open geweest.

Volgens schepen van sport Jos Speeckaert zal het nu 2 à 3 maanden duren om alle dakbalken te vervangen. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw hoopt dat de sporthal Wildersportcomplex tegen de start van het nieuwe sportseizoen in september weer de deuren zal kunnen openen. Het zwembad is wel open.