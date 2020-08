Sportieve alternatieven voor Gordelfestival 2020

Door het coronavirus kan het Gordelfestival niet plaatsvinden in dezelfde vorm als de voorbije jaren. De organisatie komt met een aangepast concept. “De focus ligt niet op één dag, maar op een hele week bewegen in de Vlaamse Rand”, klinkt het. Vanaf maandag 31 augustus tot en met zondag 6 september kan je in je persoonlijke bubbel bewegwijzerde fiets- en wandeltochten ontdekken.

In tegenstelling tot de voorbije jaren zal het Gordelfestival dit jaar geen massa-evenement worden. Er zal geen animatie zijn met optredens en tal van activiteiten voor kinderen. Wel zal je een hele week lang kunnen sporten in je eigen bubbel. “Vanaf 31 augustus tot en met 6 september plaatsen we nieuwe bewegwijzeringen in de Vlaamse Rand”, verduidelijkt Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Er is natuurlijk de klassieke 100 kilometer, maar je kan ook kiezen voor kortere fietsroutes van 30 kilometer of wandeltochten. Die vertrekken vanuit Huizingen, Vilvoorde en Overijse.”

Vanaf morgen loopt op RINGtv twee weken lang, iedere dinsdag en donderdag, een magazine om je volledig te informeren over het Gordelfestival. Op zondagnamiddag 6 september blikt onze zender in een speciale uitzending terug op de uitzonderlijke Gordel 2020.