Sportimonium hoopt op extra subsidies

Het Sportimonium in Hofstade hoopt om via extra subsidies de museumstukken beter te kunnen bewaren, te digitaliseren en ook meer volk aan te trekken. Eerstdaags beslist de Vlaamse overheid welke musea kunnen rekenen op extra financiële steun.

Het is niet de eerste keer dat het Sportimonium in Hofstade aan de alarmbel trekt. Dat was onder meer 4 jaar geleden al het geval. Toen was er dringend meer geld nodig om de museumstukken in bezit beter te kunnen bewaren en om volop te kunnen inzetten op digtalisering.

Vier jaar later is de toestand nog niet veel verbeterd. Sportimonium krijgt jaarlijks een bedrag van 284.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid. Maar volgens Sportimonium moet dat bedrag fors de hoogte in, wil het museum nog naar behoren kunnen blijven functioneren. Hopelijk gaat ook het aantal bezoekers naar omhoog. Momenteel krijgt Sportimonium jaarlijks 25.000 bezoekers over de vloer, maar dat zouden er idealiter gezien 3 keer meer moeten zijn.