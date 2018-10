Sporting Kampenhout ontslaat Sam Vermeulen

Sporting Kampenhout heeft z'n trainer Sam Vermeulen aan de deur gezet. Vermeulen betaalt het gelag voor een slechte competitiestart waarin Kampenhout 3 op 18 haalde. De club staat daarmee op een 14de plaats in derde amateurklasse A.

Vermeulen kwam in december 2017 aan het roer van Sporting Kampenhout na het ietwat verrassende vertrekt van Jo Claes naar Tienen. Na een aarzelende start pakte Vermeulen in het slot 12 op 12, waarmee hij Sporting Kampenhout in derde amateurklasse kon houden.

"We willen Sam bedanken voor zijn toewijding en niet aflatende inzet. We hebben de kans gegeven aan een jonge en beloftevolle trainer. Een kans die hij met beide handen gegrepen heeft, met onder meer de wederopstanding en uiteindelijke redding vorig seizoen als resultaat," zegt clubvoorzitter Andries Vanhoof.

Sporting Kampenhout neemt naar eigen zeggen met pijn in het hart afscheid van Vermeulen, maar beseft dat er iets moest gebeuren. "We hadden het niet meer het gevoel dat Sam het tij nog kon keren. Maar laat één ding zeer duidelijk zijn, de spelers dragen hier minstens een even grote verantwoordelijkheid," besluit Vanhoof.

Voortaan komt de dagelijkse sportieve leiding in de handen van vier personen. David Pannis wordt als manager naar Engels model eindverantwoordelijke voor de trainingen, selectie en coaching tijdens de wedstrijden. Hij wordt bijgestaan door Jonas De Graeve en nieuwkomer Christophe Tack, die eind vorig seizoen stopte met voetballen. De doelmannen blijven onder de hoede van Ad Stevens.