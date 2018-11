Sportsite wordt ook in openlucht rookvrij

Vooral het grote aantal peuken dat arbeiders van de gemeente rond de sportsite moeten oprapen, is niet te tellen, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst Burgemeester Wemmel). "Op de trappen, wegjes, op het veld, naast het veld, overal liggen peuken", zegt de burgemeester. "Bovendien worden er ook peuken gegooid op het kunstgrasveld dat zo beschadigd wordt. We gaan het roken dan ook ontmoedigen en dus zullen rokers nog op één plaats mogen roken en dat is buiten aan de cafetaria, in een hoek onder een afdak. Ze kunnen van daaruit wel de match volgen."

Wemmel gaat nu verbodsborden bestellen. Eens die zijn aangebracht, wordt het verbod ook effectief ingevoerd. Als rokers zich niet aan het verbod houden, wacht hen mogelijk een GAS-boete. "We gaan eerst kijken of het verbod wordt gerespecteerd", aldus Vansteenkiste. "Is dat niet het geval, dan zullen we gemeenschapswachten van de gemeente op pad sturen om een GAS-boete uit te delen. Maar zover is het dus nog niet. We hopen op ieders gezond verstand."