Springplank geeft jongeren podiumkansen

De jeugd- en cultuurorganisaties in de regio Pajottenland & Zennevallei pakken uit met ‘Springplank’. Het nieuwe project wil jongeren podiumkansen geven en hen helpen om hun talenten te ontwikkelen.

Springplank is op zoek naar jong talent tussen 14 en 30 jaar en dat in drie disciplines: dans, muziek en theater. Wie wordt geselecteerd, kan rekenen op een jaar professionele ondersteuning door coaches en aan het eind van het traject een kans op het podium z’n kunsten te tonen. Je kandidaat stellen, doe je via www.springplankproject.be en dat ten laatste tegen 19 september.