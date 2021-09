Sprookje van Minnen op US Open eindigt in derde ronde

Op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het tennisseizoen, is Greet Minnen uitgeschakeld in het enkelspel. De vriendin van Alison Van Uytvanck was in de derde ronde niet opgewassen tegen Bianca Andreescu. Ze verloor in twee sets: 6-1 en 6-2.