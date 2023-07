Staart C-130 krijgt ereplek in Steenokkerzeel

Steenokkerzeel heeft er binnenkort een monument bij. In het centrum van de gemeente zal de staart van een C-130 worden geplaatst. Burgemeester Kurt Ryon heeft er twee jaar geleden alles aan gedaan om de laatste C130 die op de militaire luchthaven vloog in de gemeente te houden als museumstuk. Maar dat feestje ging niet door. Toch is Kurt Ryon blij met het stukje vliegtuig dat ze dan toch nog hebben kunnen bemachtigen.

7,5 meter hoog en 6 meter breed is het staartvlak van de C130 dat binnenkort overeind komt te staan vlak bij de begraafplaats van Steenokkerzeel. Voor een ongeïnteresseerde voorbijganger niets meer dan een brok oud ijzer, maar voor Steenokkerzeel en zeker voor deelgemeente Melsbroek is dit een waardevol stukje erfgoed dat gekoesterd zal worden. "De C130 is een iconisch vliegtuig dat hier meer dan vijftig jaar heeft gevlogen boven ons dorp”, vertelt burgemeester Kurt Ryon. “Die is vervangen door de A400. Zoals alle voorgaande vliegtuigen die hier op de legerbasis hebben gestaan wilden wij de C130 houden, maar dat is niet gelukt. Minister Dedonder en burgemeester Flahaut hebben beslist dat de laatste C130 in Beauvechain moet staan en niet in Melsbroek."

De C130 zou een plaatsje krijgen in een nieuw te bouwen museum op de militaire luchtmachtbasis van Bevekom in Waals-Brabant, de thuisbasis van gewezen defensieminister André Flahaut. Maar na twee jaar is er van een museum nog geen sprake. De C130 staat er te verkommeren in een aardappelveld. Maar voor wat hoort wat dacht de burgemeester van Steenokkerzeel. Hij wist een stukje C130 te versieren waarin ze in Bevekom brandoefeningen hielden. "Deze vleugel is van de CH 08, een vliegtuig dat hier vele missies heeft gedaan, dat hier vele malen geland is. Wij hebben nu een platform gegoten en onder de landingsbaan waar hij duizenden keren is geland, de R25, zal hij binnenkort rechtstaan en pronken zodanig dat iedereen die het dorp binnenkomt de staart van de C130 kan zien."