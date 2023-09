Staatssecretaris de Moor: “Opvangcentrum in Strombeek-Bever zo snel mogelijk openen”

De mogelijk komst van opvangcentra in onze regio, het is een hobbelig parcours de voorbije maanden. Gisteren ontstond er commotie over de opvang van asielzoekers in jeugdcentra Destelheide en Hanenbos. Begin deze week was er nog heisa over een mogelijk nieuw centrum op de grens met Dilbeek. "Het gaat soms zeer snel, net omdat we echt een tekort aan opvangplaatsen hebben", zeg staatssecretaris Nicole de Moor.

Een lange wachtrij asielzoekers aan het Ibis-hotel in Ruisbroek, de plannen voor een containerdorp op de voormalige slipschool in Kampenhout of de opvang van zorgbehoevende asielzoekers in een oud rusthuis in Grimbergen. De verschillende plannen van Nicole de Moor om in onze regio asielzoekers op te vangen, hebben al op heel wat verzet gestuit in onze regio, maar de staatssecretaris zet door. “Het opvangcentrum in Strombeek-Bever is in volle voorbereiding. Het wordt een centrum met honderd bedden dat zo snel mogelijk zal openen.”

Heel wat besturen hebben kritiek op de aanpak van de Moor. Sommige mensen hebben de indruk dat het veel schieten is om eens een doel te raken. “We gaan altijd in dialoog met lokale besturen en soms loopt dat inderdaad moeilijk”, geeft de Moor toe. “Maar we merken dat eenmaal het opvangcentrum open is, het na een aantal maanden vlot verloopt.”