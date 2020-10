Staatssecretaris Mahdi: “Ik wil het terugkeerbeleid versterken”

Op 3 jaar tijd schopte Mahdi het van jongerenvoorzitter bij CD&V tot opvolger van Koen Geens in de Kamer. Hij werd net niet verkozen tot nieuwe partijvoorzitter. Zijn naam circuleerde de afgelopen dagen al volop in verband met de verdeling van de ministerposten. “Het is een grote eer om mijn land te mogen dienen in een belangrijk departement”, reageert Sammy Mahdi. “Het asiel- en migratiebeleid heeft de laatste jaren veel verdeling veroorzaakt. Ik wil strijden voor een efficiënt beleid waarbij we het terugkeerbeleid gaan versterken.”

Om zich volledig te kunnen focussen op zijn nieuwe rol als staatssecretaris voor Asiel en Migratie, zal Mahdi zijn engagement voor de stad Vilvoorde terugschroeven.