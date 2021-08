In Kraainem vond vandaag de vierde editie plaats van het voetbaltornooi Football and Freedom. Bewoners van centra van Fedasil en het Rode Kruis van het hele land nemen deel aan dit toernooi. Het gaat om vluchtelingen en asielzoekers, voornamelijk uit Afghanistan, Palestina, Syrië, Irak of Guinee. Het tornooi kreeg bezoek van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

Staatssecretaris Mehdi bezoekt voetbaltornooi voor vluchtelingen in Kraainem

Al zes jaar verwelkomt K. Europa Kraainem wekelijks jonge vluchtelingen en asielzoekers. Met het sociale voetbalproject gooit de club hoge ogen in binnen- en buitenland. Al meer dan 2.5000 vluchtelingen hebben intussen de kans gekregen om aan het initiatief deel te nemen dat op steun kan rekeningen van de Europese Commissie en UEFA. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mehdi uit Vilvoorde was vandaag aanwezig op het jaarlijks Footbal and Freedom-tornooi van de club. Hij deelde er medailles uit en trapte zelf een balletje mee.

“Voetbal brengt mensen samen. Of je nu asielzoeker, vluchteling of hier geboren bent, vanaf je op het veld staat spreekt iedereen dezelfde taal: die van het voetbal. Evenementen zoals deze zijn de ideale manier voor jongeren om in contact te komen met elkaar en wegen te laten kruisen die dit anders niet zouden doen”, aldus Mehdi.