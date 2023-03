Stad Halle geeft positief advies voor erkenning moskee, N-VA stelt zich vragen bij financiering

Sinds een twintigtal jaar kunnen moslims uit Halle en omstreken terecht in een eigen gebouw op de Nijvelsesteenweg. De Moskee Arrahman Halle deed al in 2016 een aanvraag tot erkenning bij de Vlaamse overheid. Door het nieuwe decreet komen ze in aanmerking voor de versnelde procedure tot erkenning. “We stelden in om een correct advies te kunnen verlenen. Zo werd de lokale politie geraadpleegd en werd er meer uitleg gevraagd over een aantal onduidelijkheden in het dossier van de moskee”, klinkt het bij de stad Halle. “Op basis van de adviezen van de administratie en de politie verlenen we een positief advies aan de Vlaamse overheid.”

Vanaf het moment dat de moskee erkend wordt door de Vlaamse overheid, valt de subsidie weg die de stad Halle geeft aan de moskee. Het gaat jaarlijks om een bedrag van zo’n 4.500 euro. De Halse oppositiepartij stemde tegen het positief advies voor de erkenning van de moskee. “Uit de jaarrekening blijkt dat de moskee in 2018 voor bijna 1 miljoen euro steungeld ontving. De oorsprong van dit bedrag blijft onduidelijk. Het is een groot bedrag om enkel door Halse leden verzameld te zijn”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Benjamin Swalens. “Het is dus best mogelijk dat de moskee toen gefinancierd werd vanuit het buitenland.”

Het dossier van de Halse moskee bevat een verklaring op erewoord. “Maar deze stelt enkel dat een eventuele buitenlandse financiering geen afbreuk doet aan de onafhankelijke werking en dat er geen geld werd dat verband houdt met terrorisme of extremisme. Met een bankafschrift was dit dossier financieel transparant geweest en hadden de gemeenteraadsleden met meer kennis de erkenning van de moskee kunnen adviseren,” aldus Swalens.