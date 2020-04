Stad Halle wil crisismanager in woonzorgcentrum De Maretak

De stad Halle wil dat er een crisismanager aangesteld wordt in woonzorgcentrum De Maretak. Daar stierven de voorbije weken 38 bewoners. Het is niet duidelijk hoeveel mensen overleden zijn door het coronavirus, maar burgemeester Marc Snoeck (sp.a) wil dat er ingegrepen wordt om de situatie onder controle te krijgen.

Burgemeester Snoeck bevestigt dat het om een dramatische situatie gaat. De voorbije weken overleed ongeveer één derde van de 120 bewoners van De Maretak, dat vlakbij het AZ Sint-Maria ligt. Omdat niet iedereen werd getest, is het niet geweten hoeveel bewoners bezweken zijn aan het coronavirus. Maar de stad Halle maat zich grote zorgen en heeft intussen hulp aangeboden. Zo werden er al schorten en mondmaskers gegeven aan het woonzorgcentrum.

Artsen zonder Grenzen staat sinds vorige week het personeel bij. Dat personeel is net als alle bewoners intussen getest op het virus. De resultaten daarvan zijn volgens Het Nieuwsblad slechter dan gedacht, waardoor het woonzorgcentrum opnieuw moet gereorganiseerd worden. De stad Halle stuurt extra personeel om die operatie te versnellen en overlegt intussen met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Burgemeester Marc Snoeck dringt aan op een crisismanager omdat de situatie maar niet onder controle raakt. Eerder werd in Den Bogaet in Humbeek ook zo'n crisismanager aangesteld. Met resultaten, want sinds zijn aanstelling is de situatie in het woonzorgcentrum lichtjes verbeterd.

Foto: Google Maps