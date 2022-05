Stad Vilvoorde opent START.huis: “Starters laten proeven van ondernemen”

In het centrum van de stad Vilvoorde is START.huis opengegaan. Het pand waar vroeger Blokker een filiaal had wordt tijdelijk gehuurd door de stad en ter beschikking gesteld aan beginnende ondernemers. “Ideaal om je idee, project, of product uit te testen en te proeven van het ondernemen”, zegt schepen voor Economie Didier Cortois.