Stadsambassadeur Vidts: “Meer meisjes laten sporten”

Na choreograaf Ish Ait Hamou, de firma Ecoworks, Kristien Bonneure, Lucas Vanclooster en hun overleden zoon Frederik is Noor Vidts de vierde stadsambassadeur van Vilvoorde. De meerkampster pakte begin maart zilver op het Europees kampioenschap indoor. “We zijn fier dat deze topatlete geboren en getogen is in Vilvoorde”, vertelt burgemeester Hans Bonte. “Onze stad heeft het hoogste percentage aan jongeren in Vlaanderen. Als nieuwe ambassadeur voor deze jonge stad is Vidts de ideale keuze.”

De atlete vindt het zelf een hele eer om deze titel te krijgen. “Als ambassadeur wil ik meer meisjes aan het sporten krijgen”, vertelt Vidts over haar nieuwe rol. “In mijn jeugd speelde ik basketbal bij Bavi Vilvoorde. Op mijn twaalfde moest ik op zoek naar een andere club omdat er geen meisjesploeg was. Ik wil dat meisjes meer kansen krijgen om hun favoriete sport hier in Vilvoorde te beoefenen.”