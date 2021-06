Staking aan sorteercentrum Huizingen: drie kwart van postbodes legt werk neer

Bij het sorteercentrum van bpost in Huizingen is deze ochtend een spontane staking uitgebroken. De postbodes klagen de hoge werkdruk aan. Ongeveer drie kwart van de postbodes heeft het werk neergelegd.

Ongeveer drie vierde van de postbodes in het sorteercentrum van Huizingen vertrok vanmorgen om 7 uur niet op ronde. Ze vinden de werkdruk te hoog en willen een duidelijk signaal geven aan de directie. “Sinds de verhuizing naar het nieuwe sorteercentrum in Huizingen worden alle rondes met de wagen afgelegd . Daardoor moeten we niet alleen brieven rondbrengen, maar ook pakjes en aangetekende zendingen”, vertelt één van de medewerkers. “Vroeger werden de pakjes apart verdeeld. We hebben dus meer tijd nodig om onze rondes af te werken. Bovendien zijn het aantal pakjes sterk toegenomen.” Ook over de overplaatsing van een chef zijn de postbodes niet te spreken.

De staking heeft gevolgen voor de postbedeling in Halle, Pepingen, Gooik, Lennik en Beersel. “De post zal in die gemeenten wellicht pas morgen of overmorgen bezorgd worden”, aldus een postbode. Momenteel zitten de vakbonden samen met de directie. Afhankelijk van het resultaat van dat overleg, zullen de postbodes vandaag het werk hervatten.