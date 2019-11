Staking De Lijn: 1 op de 3 chauffeurs rijdt niet

De vakbondsacties die vorige week bij De Lijn in Vlaams-Brabant startten, hebben zich vandaag uitgebreid naar heel Vlaanderen. Ongeveer 1 op de 3 buschauffeurs is vanochtend niet uitgereden. In onze provincie is de hinder het grootst in de regio rond Dilbeek en het stadsnet in Leuven.