De staking bij De Lijn breidt uit naar de hele regio. In zowat elke stelplaats legt een deel van het personeel morgen het werk neer. Dat laat de socialistische vakbond ACOD weten. Gisteravond legden chauffeurs van de stelplaats in Asse spontaan het werk neer omdat er een conflict is met een leidinggevende.

Door de staking op de lijnen richting de stelplaats van Asse moest je gisteren en vandaag geluk hebben om een bus van De Lijn te zien. “Er zijn maar 7 van de 42 chauffeurs uitgereden vandaag, gisteren waren dat er 5”, zegt Stefaan Laroy van de socialistische vakbond. “Ook morgen wordt er gestaakt en personeel uit andere stelplaatsen sluiten aan bij de actie. Zo leggen in Dilbeek, Leerbeek, Vilvoorde, Grimbergen en Londerzeel mensen het werk neer.”

Een conflict tussen de chauffeurs en een teamcoach ligt aan de basis van de staking. De socialistische vakbond vraagt niet dat de teamcoach ontslagen wordt, wel dat hij verplaatst wordt. “Eind november werden al zaken op papier gezet, maar de directie houdt zich niet aan de afspraken”, zegt Laroy. “We gaan alleen akkoord met een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Totdat die er niet is, denk ik dat er gestaakt zal worden.”

In het dossier zouden de vakbonden niet op dezelfde lijn zitten. Bij de christelijke vakbond is te horen dat de aanstelling van een tweede teamcoach op een njet stuit van de socialistische vakbond. “We betreuren de hinder voor onze reizigers, er is hinder op verschillende lijnen”, klinkt het bij De Lijn, die reizigers de raad geeft om hun rit goed te plannen. “Check de realtime informatie op onze haltepagina's om te zien of je bus rijdt.”