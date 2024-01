Voor de vijfde dag op rij wordt er gestaakt bij De Lijn in onze regio. De actie bij de vervoersmaatschappij breidt intussen ook uit naar de regio Leuven. Dat laat de socialistische vakbond ACOD weten. Hoe groot de impact is, valt nog af te wachten. Volgens de eerste schatting rijdt 1 op de 3 bussen niet. "Het is afwachten wat de volgende dagen brengt", zegt Stefaan Latoy van ACOD.

Begin deze week legden chauffeurs van de stelplaats in Asse spontaan het werk neer omdat er een conflict is met een leidinggevende. Woensdag breidde die actie uit naar andere stelplaatsen en breidt nog verder uit. “Vandaag is zowel in Leuven, de Vlaamse Rand als in de Druivenstreek de dienstregeling mogelijk verstoord”, meldt De Lijn. “Er kon onder meer ritten wegvallen op lijnen in Leuven, Tielt-Winge, Overijse, Asse, Grimbergen, Leerbeek, Dilbeek, Vilvoorde en Londerzeel. Check de realtime informatie op onze haltepagina's om te zien of je bus rijdt.”

Een conflict tussen de chauffeurs en een teamcoach ligt aan de basis van de staking. De socialistische vakbond ACOD vraagt niet dat de teamcoach ontslagen wordt, wel dat hij verplaatst wordt. Gisteren zat de vakbond en de directie rond de tafel. “Er was bijna een akkoord. Eén van de voorstellen was om een audit te laten uitvoeren. Daar konden we ons zeker in vinden”, zegt Stefaan Lartoy van ACOD. “Maar zolang het onderzoek loopt, willen we dat de teamcoach niet meer op de stelplaats in Asse. Maar dat wil De Lijn niet. Of er vandaag opnieuw gesproken wordt, weet ik niet. We moeten nog bekijken wat we gaan doen."