Staking De Lijn voorbij: "Bussen rijden opnieuw normaal"

De staking bij De Lijn in onze regio is voorbij. Vanaf vandaag is er opnieuw een normale dienstverlening bij de vervoersmaatschappij. Maandag brak er in de stelplaats in Asse een staking uit als gevolg van een conflict tussen de chauffeurs en een leidinggevende.