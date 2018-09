Startschot Green Deal bij Colruyt Halle

Bij Colruyt in Halle is vandaag de vierde Green Deal van Vlaanderen opgestart: een samenwerking tussen overheid en privépartners voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

In aanwezigheid van minister van Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) en heel wat belangstellenden werd een bezoek gebracht aan de biodivers ingerichte kantoorsite Wilgenveld in Halle, een voorbeeld van wat de Green Deal wil bereiken.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Deze Green Deal wil de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om hier de komende drie jaar werk van te maken.

Initiatiefnemers zijn het departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en studiebureau Corridor. Warenhuisketen Colruyt uit Halle, dat vaak een voortrekkersrol speelt in groene initiatieven, is één van de deelnemende bedrijven. Bedoeling is dat de deelnemende ondernemingen concreet werk maken van een milieuvriendelijk beheerplan voor hun bedrijfsterrein en ook hun werknemers sensibiliseren en aanmoedigen hier mee zorg voor te dragen.