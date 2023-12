Stationsbuurt krijgt tijdelijk bewakingscamera om vandalisme, overlast en fietsdiefstallen aan te pakken

Met een grote fietsenstalling en bus- en treinverbindingen, is het station in Kapelle-op-den-Bos een belangrijk knooppunt voor veel pendelaars. Echter kent de stationsbuurt veel overlast. Zo wordt er geregeld aangifte gedaan van fietsdiefstallen en is er sprake van drugsgebruik en vandalisme.

Zowel de meerderheid als de oppositiepartij zijn al langer vragende partij voor het plaatsen van camera’s aan het station maar omdat het terrein in beheer is van de spoorwegen kan de gemeente daar niet zomaar zelf camera’s plaatsen, legt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) uit. Infrabel besliste na overleg met de politiezone KLM en de gemeente om tijdelijke camera’s te plaatsen ter hoogte van de fietsenstalling met als doel de overlast in kaart te brengen.

Het lokaal bestuur zal in 2024 ook zelf investeren in eigen bewakingscamera’s op het openbaar domein. Hiervoor zal ruim 100.000 euro voor uitgetrokken worden, vult schepen van Financiën Geert Van de Voorde (N-VA) aan. “De camera’s waren in ons meerjarenplan al eerder voorzien, maar door corona is die investering uitgesteld.”