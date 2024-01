Stationsomgeving Liedekerke blijft afgesloten: “Het wordt bang afwachten”

Riolen konden het water niet in de stationsomgeving sinds gisteravond niet meer slikken en ook de bufferbekkens errond liepen propvol. Daarom moest de hele omgeving worden afgesloten. Enkel hulpdiensten mogen nog door. “Het is veel te gevaarlijk, het water staat te hoog voor gewone auto’s”, zegt burgemeester Steven Van Linthout. “Ook het op- en afrittencomplex van Affligem is niet bereikbaar vanaf het station. Mensen moeten in Ternat de autostrade nemen, of in Aalst. Voorlopig is het stabiel, maar we wachten bang af op wat er nog gaat komen.”

Het is niet de eerste keer dat de stationsomgeving met wateroverlast kampt. “Een buurtbewoonster zei me daarnet dat ze dit nog niet vaak gezien heeft, maar het is hier ooit zelfs nog erger geweest”, gaat Van Linthout verder. “Dankzij de bufferbekkens die een paar jaar geleden aan het station gekomen zijn en een dam, hebben we al veel erger kunnen voorkomen.”