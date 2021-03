Steeds meer kampen en speelpleinen sneuvelen tijdens paasvakantie

Door de strengere maatregelen annuleren steeds meer gemeenten en organisaties jeugdkampen en speelpleinen tijdens de paasvakantie. Dat is onder meer het geval in Asse, Liedekerke en Vilvoorde. De gemeenten voorzien noodopvang.

Speelpleinen en jeugdkampen tijdens de paasvakantie mogen alleen doorgaan zonder overnachting, in groepen van maximaal tien kinderen en in buitenlucht. Dat heeft het Overlegcomité vorige week vrijdag beslist. Gemeenten en organisaties bekeken de voorbije dagen of de nieuwe regels haalbaar zijn. Op verschillende plaatsen kwam men tot de conclusie dat de activiteiten geannuleerd moeten worden.

Asse schrapt zijn speelpleinwerking. “Na veel puzzelwerk konden we op vier locaties in het totaal negentien bubbels organiseren. Voor 343 inschrijvingen komen we dus nog steeds heel wat plaatsen tekort”, stelt schepen van Jeugd Joris Van den Cruijce. “Daarom wordt de speelpleinwerking geannuleerd.” De gemeente voorziet opvang voor kinderen van wie beide ouders een essentieel beroep uitoefenen. “Inschrijven kan tot zondag. Aan de inschrijving dient een attest van beide werkgevers toegevoegd te worden”, aldus Van den Cruijce. “De regel geldt ook voor alleenstaande ouders of gescheiden ouders bij wie het kind in de paasvakantie verblijft.”

Ook in Liedekerke sneuvelen de vakantiekampen omdat de maatregelen organisatorisch onhaalbaar zijn. De gemeente voorziet noodopvang voor kinderen tot 12 jaar van ouders met essentiële beroepen. Ook de stad Vilvoorde organiseert noodopvang voor kinderen van zorgpersoneel na de annulering​ van de vakantiekampen. Machelen en Zemst vonden wel een alternatief voor de jeugdkampen. Meise geeft voorrang aan zijn inwoners voor speelplein De Spin.

Organisaties

Vzw Panta Rhei organiseert tientallen kampen in verschillende gemeenten in Halle-Vilvoorde. “In Londerzeel en Wolvertem hebben we kampen geschrapt door een beperkt sanitair of een te kleine ruimte”, zegt Frederic Collin van de vzw Panta Rhei aan Het Nieuwsblad. Op andere locaties zoekt de vzw nog naar een oplossing. De sportkampen van vzw Sportigo in Gooik en Herne gaan niet door. In Beersel hoopt vzw Sportopia dat de paaskampen wel kunnen doorgaan.

