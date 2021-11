Steeds minder reeën in het Zoniënwoud

Sinds 2014 worden er steeds minder reeën waargenomen in het Zoniënwoud. “Door die aanhoudende trend kunnen we er meer en meer van uitgaan dat er effectief minder reeën zijn, en niet dat ze minder zichtbaar zouden zijn”, vertelt Koen Van Muylem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Met de Kilometerindex houden de onderzoekers de populatie van de dieren in het bos bij sinds 2008. “De eerste jaren was er gemiddeld één ree per kilometer. Dit jaar namen we slechts 0,5 hert per kilometer waar”, licht Van Muylem de cijfers toe.

Wetenschappers en bosbouwdiensten onderzoeken de oorzaken van de afname. “Mogelijke factoren zijn de recreatiedruk, de aanwezigheid van everzwijnen, dalende geboortecijfers en stijgende sterftecijfers”, aldus Van Muylem. “Verder onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen we kunnen nemen om deze daling om te buigen.”

Foto: Willy Van De Velde