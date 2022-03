Steenokkerzeel krijgt nieuw vertrekcentrum

In Steenokkerzeel komt een nieuw extra vertrekcentrum voor mensen die geen asiel hebben gekregen in ons land. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi in De Ochtend op Radio 1. Het wordt één van de vier centra die de federale overheid de komende jaren bouwt voor mensen die gedwongen moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

Het gesloten centrum in Steenokkerzeel moet samen met nieuwe gesloten centra in Jabbeke, Zandvliet en Jumet het aantal beschikbare plaatsen voor gedwongen terugkeer tegen 2030 verdubbelen, van 635 naar 1.145 plaatsen. De federale overheid trekt 100 miljoen euro uit voor de nieuwe gebouwen. In het centrum in Steenokkerzeel zullen mensen kort worden vastgehouden die het land worden uitgewezen. “In Steenokkerzeel kunnen we snel van start gaan. De openbare aanbesteding gaat deze week nog de deur uit”, zegt Mahdi in De Ochtend. “Dat moet het mogelijk maken om in 2024 te kunnen starten met de bouw van het centrum.”

Eind vorig jaar kantte de gemeente Steenokkerzeel zich tegen de plannen van een nieuw vertrekcentrum. “Met twee gesloten centra en een open centrum zijn we de enige gemeente van het land met drie asielcentra. Na negen jaar burgemeesterschap weet ik wat dit kost aan inzet van onze lokale politiediensten”, zei burgemeester Kurt Ryon toen. “Het nieuwe centrum leidt tot extra lasten. Het gaat niet om een gevangenis, maar je zit wel met mensen die in een gesloten regime leven. En dat leidt regelmatig voor spanningen, zowel binnen als buiten de muren.”