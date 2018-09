Steenokkerzeel neemt maatregelen voor trager verkeer

Het sluipverkeer heeft zijn impact op o.a. de Damlaan, de Prooststraat en de Lesagestraat en zorgt er regelmatig voor verkeersagressie en andere gevaarlijke verkeerssituaties. Na overleg met o.a. de politie en een mobiliteitsexperte voert de gemeente nu een zone 30 in voor het smalle gedeelte van de Lesagestraat en past het er ook de voorrangsregels aan.

Sinds dinsdag werden ook flessenhalzen of vertragende elementen geïnstalleerd op 7 plaatsen langs het drukke traject: in de Lesagestraat, Prooststraat, Keistraat, Damlaan, Achter de Hovenstraat en de Kerckhove d’Exaerdestraat. Zo wil de gemeente er de snelheid verlagen en het sluipverkeer ontmoedigen. Nog voor het jaareinde treden in de Lesagestraat ook ANPR-camera’s in werking.